Dopo l’esplosione di un garage sotterraneo, avvenuta più di un mese fa tra via Palona e via Pascoli e che ha portato alla chiusura dell’area circostante dove si trovano alcune attività commerciali e un parcheggio, Confesercenti Terre dei Castelli interviene chiedendo il ripristino in breve tempo per non danneggiare ulteriormente le attività commerciali situate nell’area vicina al garage danneggiato.

“La chiusura della zona dove è avvenuta l’esplosione, con la conseguente perdita temporanea di parcheggi, – commenta Emanuele Costetti, Direttore Confesercenti Area Terre dei Castelli – sta danneggiano i commercianti della zona. Attualmente si stanno effettuando dei lavori di ripristino del garage e quindi l’area è ancora chiusa e, per le attività commerciali circostanti al luogo dove è avvenuta l’esplosione, tra le quali anche un bar, questa chiusura temporanea è un danno ingente”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale di Castelvetro di mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori in tempi brevi. È necessario liberare i parcheggi il prima possibile per permettere ai clienti di poter sostare nei pressi dei negozi e del bar che, per la tipologia di servizio erogato, necessita di soste veloci” conclude Costetti.