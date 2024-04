Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 SS65 Della Futa e lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 12, percorrere la viabilità ordinaria: via Giovanni II Bentivoglio, via Marescotti, via Villanova, via Mattei, via Larga e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale.

Sull’R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna) e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 6:00 di giovedì 18 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sull’R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna):

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla A13 ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, a chi proviene da Padova ed è diretto verso il quartiere Fiera o San Lazzaro di Savena, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, in A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.