Nel fine settimana del 20 e 21 aprile torna in centro a Castelfranco Emilia la tradizionale “Festa di Primavera” con esposizione e vendita di fiori e piante, artigianato, articoli e attrezzature da giardino, in Corso Martiri dalle 9 alle 19. Ci saranno anche il mercatino dell’arte e dell’ingegno, insieme a commercianti e stand delle associazioni locali, un’area famiglie con giochi della tradizione di legno, uno spazio per gli amici a quattro zampe e giostre per bambini.

Il sabato mattina, dalle ore 10.30, la Biblioteca Comunale Lea Garofalo ospita un’iniziativa per bambini dai 3 ai 7 anni con letture animate a cura dell’Associazione Bugs Bunny. Si potrà anche andare “A scuola di agricoltura” grazie a un’iniziativa a cura dell’I.I.S. “L. Spallanzani” che si terrà in via Garibaldi-angolo Corso Martiri o assistere all’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano Bio, in Corso Martiri 147, a cura del Caseificio Bio Reggiani.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 in Piazza Aldo Moro, ci sarà il mercato contadino, con laboratori di semina e costruzione di casette per uccellini a cura di GAS C’È. Gruppo d’Acquisto Solidale e laboratori per bambini con costruzione di bombe di semi e bugs hotel a cura del Comitato genitori di Piumazzo. Sempre laboratori per famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni, questa volta a tema botanico, anche al Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”. Nel portico della Chiesa di S. Giacomo verranno organizzati laboratori di riciclo e riuso creativo per bambini dai 6 ai 12 anni a cura del C.E.A.S. Associato di Nonantola.

Dalle 16 alle 18 apertura straordinaria dell’Acetaia comunale, con visite guidate alle ore 16.15 e 17 seguite dalla degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. a cura dei maestri assaggiatori della Consorteria di Spilamberto.

Alle ore 17.00, alla Biblioteca Comunale Lea Garofalo, si terrà invece la conferenza inaugurale della mostra fotografica “CLIMA, una scomoda certezza”, sull’impatto locale dei cambiamenti climatici: scenari futuri tra agricoltura, dissesto idrogeologico, salute umana, biodiversità ed economia circolare.

La prima giornata della Festa di Primavera si chiude con gli aperitivi fioriti, dalle ore 18, al Terzo Spazio, in Piazza Garibaldi, con drink speciali e dj set e al Caffè Piccolo e alla Brasserie del Piccolo, in Corso Martiri 263, con cocktails abbinati a gustosi piatti con estratti ed essenze primaverili.

La domenica mattina si riparte in piazza Aldo Moro con “Monmarte a Castelfranco Emilia”, un’iniziativa di arte in strada, con esposizione di opere d’arte contemporanea e realizzazioni artistiche dal vivo, a cura dell’Associazione Amici dell’Arte APS. Ci sarà poi musica dal vivo in Piazzale Curiel, insieme alla replica della “scuola di agricoltura” curata dall’Istituto Spallanzani e dell’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano Bio.

Dalle 10.30 al Museo archeologico Simonini si tiene uno spettacolo di burattini a cura dell’Associazione Bugs Bunny mentre alle 11.00 verrà inaugurata la “Stanza del Metallurgo”, una nuova installazione museale che attraverso un percorso di narrazione in realtà virtuale 3D racconta il lavoro del metallurgo nel suo atelier in diverse epoche.

Dalle 14 ristoro con Borlenghi al Caffè Garibardi e poi si continua al Museo Simonini con i laboratori botanici per famiglie con bambini a cura dei servizi educativi Coop Gulliver. Dalle 16 alle 18 nel portico della Chiesa di S. Giacomo verranno organizzate visite guidate alla mostra “CLIMA, una scomoda certezza”. In contemporanea ci sarà anche lo Swap party, in Piazza Garibaldi, con lo scambio di abiti ed accessori di seconda mano a cura di Terzo Spazio e di Cooperativa di Comunità Casa Base, esperimenti, giochi ed esperienze sui cambiamenti climatici per bambini dai 6 ai 12 anni a cura del C.E.A.S. Associato di Nonantola e, in Corso Martiri, lo Spazio Radio Rulli Frulli, con interventi radiofonici e intrattenimento musicale a cura dei giovani del progetto Web Radio Rulli Frulli Castelfranco Emilia.

Anche la domenica si chiuderà con l’aperitivo al profumo dei fiori del Bar Piccolo e dalle 18 serata Latina in Piazza Garibaldi, con musica latina e aperitivo healthy a cura di Pokè Balance insieme alla scuola di ballo “Team Cuba”. Durante tutta la giornata infine il Wine Bar Kappadue festeggerà il 30esimo compleanno con colazioni, aperitivi, musica live e dj set.