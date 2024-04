Oggi poco dopo le 15, in via dell’Olmone, la strada che collega Camposanto a San Felice, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un platano. I vigili del fuoco di San Felice hanno dovuto lavorare per districare le lamiere e liberare il conducente, affidato ai sanitari dell’eliambulanza del 118 giunta sul posto a supporto dei volontari di Anpas. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.