Continua l’attività di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato di Bologna, che nella giornata di ieri ha tratto in arresto un cittadino nigeriano classe’85, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”, coordinati dal Dirigente del Commissariato Due Torri San Francesco, hanno effettuato controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e del degrado nella zona della Stazione e del parco della Montagnola.

In particolare, nei pressi di Porta Galliera, un cittadino nigeriano si dava repentinamente alla fuga alla vista delle vetture della Polizia ma veniva fermato, all’esito di un breve inseguimento, dagli agenti e trovato in possesso di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 2 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina, il tutto sottoposto al vincolo del sequestro penale unitamente alla somma di 500 euro in quanto provento dell’attività delittuosa.

Il nigeriano, con diversi precedenti specifici, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; su disposizione del P.M. di turno veniva disposto il rito direttissimo per la mattinata odierna.

All’esito del servizio venivano identificati, inoltre, 64 soggetti di cui 38 stranieri.