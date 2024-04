Cavriago, Medaglia di Bronzo al Valore Militare, si prepara al 25 Aprile: ricorderà i suoi caduti e celebrerà il 79° Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo con diversi eventi.

Da sabato 20 Aprile, il Giardino Poetico del Multiplo presenterà una nuova selezione di poesie per celebrare il 25 aprile con anche componimenti degli alunni delle classi I B e III B della Scuola Secondaria di primo Grado “G. Galilei”.

“Questi versi sono frutto delle emozioni e delle suggestioni che la lettura delle poesie dedicate alla Giornata della Memoria lette in gennaio ha suggerito loro. I ragazzi e le ragazze hanno potuto esplorare, comprendere e condividere le emozioni ed il dolore di chi ha vissuto quegli orrori. Ogni parola letta, ogni verso ascoltato, ci ha ricordato la responsabilità che abbiamo nel promuovere la pace, la tolleranza ed il rispetto verso ogni essere umano” racconta la professoressa Pina Laganà.

È possibile prenotare una visita guidata e letture ad alta voce con lettrici e lettori volontari Amici del Multiplo telefonando al numero 0522373466 o scrivendo una mail a multiplo@comune.cavriago.re.it

Domenica 21 aprile 2024 alle ore 9.30 le autorità locali e i cittadini si ritroveranno al Cimitero alle ore 9.30 per rendere omaggio ai caduti.

Il corteo proseguirà per i cippi di Villa Aiola e del Quaresimo e si fermerà anche presso il Monumento in onore del Generale Reverberi alla Pianella.

Lunedì 22 Aprile alle ore 21 al Multiplo Arturo Bertoldi e Max Collini, autori del libro “Storie di antifascismo senza retorica” dialogheranno con Cristian Sesena, Segretario Provinciale CGIL.

L’iniziativa è a cura di Associazione culturale Carmen Zanti, in collaborazione con Anpi Cavriago.

Prenotazione consigliata: WhatsApp 3491758947, Mail carmenzanti.cavriago@gmail.com

La cerimonia di giovedì 25 aprile avrà invece inizio alle ore 8.30 con la Santa Messa presso la Chiesa di San Terenziano,

Dalle ore 9.30 in Piazza Zanti saranno presenti i banchetti di Anpi Cavriago e di alcune associazioni cavriaghesi.

Dalle 9.45 partirà da piazza don Dossetti la “Biciclettata delle staffette” per l’inaugurazione di una nuova cartellonistica dedicata alle staffette partigiane. Il percorso di circa 5 km adatto a tutti consentirà di passare da via Rosina Becchi, via Bruna Davoli, via Tina Boniburini, via Carmen Zanti e via Nilde Iotti, con momenti di sosta e omaggio alle partigiane cadute.

Alla conclusione della Biciclettata in piazza Zanti verso le ore 11.15 riprenderanno le celebrazioni con un corteo e un omaggio ai monumenti e con discorsi delle autorità e dei rappresentanti di ANPI Cavriago.

La cerimonia sarà accompagnata dal trombettista Massimo Guidetti e dall’Orchestra giovanile Risonanze di Albinea e Cavriago.Sarà presente in piazza Zanti dalle ore 11.00 lo stand dei volontari di Alta Fermentazione e di ANPI Cavriago per un aperitivo resistente.