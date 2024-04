Sabato 20 aprile torna la festa delle api al parco del Cerchio, l’ormai tradizionale appuntamento dedicato alla biodiversità e all’importanza degli insetti impollinatori

Il ritrovo è a partire dalle 15 al parco del Cerchio situato al centro del quartiere Roncaglio di Cavriago, in via Gilli, dietro alla scuola dell’infanzia “I tigli”. Alle 15.30 si entra nel vivo con la “Caccia al tesoro delle api” ed i laboratori per tutte le età: dalla scoperta degli insetti a quella delle api, dalle erbe aromatiche agli intrecci di rami e fiori, fino allo yoga e allo sport nel parco.

Alle 17.00 nel cortile della scuola dell’infanzia “I Tigli” sarà possibile assistere allo spettacolo di acrobazie e circo clownesco “Out of Time”.

Durante il pomeriggio non mancheranno gelato, bio-pizza e birra artigianale.

L’invito alle famiglie è di raggiungere il parco a piedi o in bicicletta, portando un telo da casa per poter godere a pieno della giornata.