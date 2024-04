Sereno o poco nuvoloso. Temperature in diminuzione le minime, comprese fra 3/5 gradi ad ovest e 7/11 gradi lungo la costa; massime comprese tra 15 e 17 gradi. Venti inizialmente da moderati a forti da nord-est su mare, costa e rilievi di crinale, tendenti a divenire deboli variabili. Mare inizialmente molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione, sino a divenire poco mosso in serata.