Poche settimane fa si è concluso il progetto “A scuola facciamo la differenza” proposto dal CEAS Cà Tassi agli alunni delle scuole primarie del territorio. Ad aderire sono state tre classi dell’istituto Guidotti e due del Ferrari, che assieme ai loro insegnanti e agli operatori della Coop. Ovile – in raggruppamento temporaneo di impresa con la cooperativa La Lumaca – hanno dipinto i cestini presenti all’esterno delle scuole con i colori della raccolta.

I temi del progetto sono infatti i rifiuti e l’educazione ad una loro corretta gestione e riciclo. Il progetto si è articolato in due laboratori, con l’obiettivo di accrescere nei bambini la consapevolezza dell’importanza di effettuare azioni indirizzate alla riduzione dei rifiuti stessi. Oltre a questo, c’è sicuramente il tentativo di sensibilizzare anche il personale scolastico e di incrementare la differenziata nelle scuole.

Il primo laboratorio s’intitolava La seconda vita delle cose e voleva stimolare la partecipazione attiva degli alunni con l’intento di scoprire cosa sia un rifiuto, attraverso un’attività ludica, quindi attraverso prove e sfide di vario genere alternati a momenti di riflessione e confronto.

Il secondo laboratorio rappresentava un’azione comunicativa e concreta per dare informazioni corrette sulla raccolta differenziata; un’attività nel giardino scolastico durante la quale gli studenti hanno colorato i cestini presenti per mettere in atto la corretta raccolta dei rifiuti anche all’esterno delle aule scolastiche.