Ieri – sabato 20 aprile – durante la manifestazione GEORGICA si è riunito a Lido Po il Comitato di Gestione dell’Osservatorio del Paesaggio Bassa Reggiana (OLP) in prossimità dell’Osteria del Principe.

È stata l’occasione per un aggiornamento sulle attività future del nostro OLP, ed in particolare è stata proposta e approvata la prosecuzione degli attuali organi dell’OLP (Presidente, vicepresidente, comitato gestione, consiglio direttivo), rinviando a fine 2024 il rinnovo delle cariche, dopo l’insediamento delle nuove amministrazioni comunali.

Si sono proposte azioni più concrete nel piano biennale per coinvolgere maggiormente la cittadinanza e sono state proposte alcune attività per il nuovo piano biennale delle azioni dell’OLP (realizzazione pubblicazione “mappe di comunità” per proseguire il progetto iniziato nel 2023 e Formazione rivolta agli Amministratori sul tema Paesaggio organizzata in sinergia con la Scuola di Paesaggio Summer School “Emilio Sereni”)

Si è parlato anche della giornata di confronto e condivisione di buone pratiche degli

Osservatori locali per il Paesaggio, organizzata a Bologna da Regione Emilia-Romagna a marzo (maggiori info:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio-qualita-paesaggio/notizie/sinergie-comunita-educazione-riappropriazione-gli-osservatori-locali-per-il-paesaggio-si-confrontano)

Durante questa giornata di marzo era stato illustrato il progetto finanziato (complessivamente € 605.000) sulla promozione e valorizzazione della “Via Matildica del Volto Santo” con le eventuali sinergie/collaborazioni con Osservatorio Appennino Reggiano, tenendo conto che capofila è l’ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Ieri a Lidi Po si è parlato pure del nuovo processo partecipativo dell’Unione Bassa Reggiana finanziato da RER (regione Emilia Romagna) nell’ambito del bando partecipazione 2023, denominato IntERactions che si può seguire sulla sezione dedicata nel sito web dell’Unione Bassa Reggiana:

https://www.bassareggiana.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18580&idArea=27307&idCat=27307&ID=27307&TipoElemento=area

e sulla piattaforma regionale “Partecipazioni”: