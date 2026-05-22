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La scienza esce dalle aule scolastiche per farsi esperienza viva, partecipata e accessibile a tutti. Domani, sabato 23 maggio 2026, gli spazi della Biblioteca Maldotti di Guastalla ospiteranno la seconda edizione di “Scienza Diffusa”, l’iniziativa che vede protagonisti gli alunni e le alunne dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bertrand Russell”.

Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione si ripresenta al pubblico con un filo conduttore d’eccezione: un profondo omaggio a Galileo Galilei, padre del metodo scientifico sperimentale. Saranno proprio gli studenti, nelle vesti di divulgatori, a guidare i visitatori attraverso una serie di dimostrazioni pratiche ed esperimenti scientifici preparati nel corso dell’anno scolastico, ricreando lo spirito di osservazione ed empirismo che fu proprio dello scienziato pisano.

L’evento si articolerà nell’arco della mattinata lungo un percorso a tappe strutturato in quattro turni d’accesso consecutivi, pensati per garantire una fruizione ottimale delle postazioni sperimentali:

Ore 10:00: Primo turno (riservato agli studenti)

Primo turno (riservato agli studenti) Ore 10:35: Secondo turno (riservato agli studenti)

Secondo turno (riservato agli studenti) Ore 11:10: Terzo turno (riservato agli studenti)

Terzo turno (riservato agli studenti) Ore 11:45: Quarto turno – Aperto ufficialmente a tutta la cittadinanza

L’appuntamento delle ore 11:45 rappresenterà il momento clou dello scambio con il territorio: genitori, appassionati, curiosi e cittadini avranno l’opportunità di assistere in diretta ai fenomeni fisici e chimici illustrati dai ragazzi, all’interno della Biblioteca Maldotti, fulcro della conservazione del sapere.

L’iniziativa, che unisce l’alta valenza didattica alla valorizzazione dei beni culturali locali, sottolinea la proficua sinergia tra l’istituto scolastico superiore “B. Russell” e le principali istituzioni culturali guastallesi.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.