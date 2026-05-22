<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La terza edizione del Correggio Music Festival è pronta a riportare in città l’energia dei grandi concerti dal vivo. Le date da segnare in agenda sono venerdì 4 e sabato 5 settembre all’Arena Concerti di via Fazzano a Correggio, ancora una volta a ingresso completamente gratuito, per due giornate dedicate alla musica, alla partecipazione, ai giovani e alla valorizzazione del territorio.

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto salire sul palco artisti come Clara, Mida, Tredici Pietro e BNKR44, sempre accompagnati da band e progetti live emergenti, il Correggio Music Festival si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Un evento capace di richiamare migliaia di ragazzi, ragazze e famiglie da tutta la Regione, con giovani spettatori già davanti ai cancelli dal mattino per conquistare la prima fila, vivere da vicino l’atmosfera del festival e, magari, scambiare qualche parola con i propri idoli.

Anche per il 2026 l’associazione no profit CMF APS rinnova il proprio impegno con entusiasmo, nonostante le difficoltà del periodo, con l’obiettivo di portare a Correggio l’atmosfera dei grandi concerti che hanno segnato la storia musicale della città. L’Arena Concerti di via Fazzano, a pochi passi dal centro, tornerà così a trasformarsi in un grande spazio aperto di musica, incontro e divertimento, pensato per accogliere pubblici diversi e generazioni diverse.

Il festival punta a consolidare la propria identità nel panorama regionale e nazionale grazie a una proposta che unisce qualità musicale, attenzione ai linguaggi contemporanei e forte radicamento territoriale. Sul palco del CMF sono attesi grandi artisti della musica italiana, protagonisti della scena pop, urban e cantautorale, con una particolare attenzione alla musica suonata dal vivo e a progetti capaci di coniugare energia, professionalità e coinvolgimento.

Accanto ai nomi principali, tornerà anche il contest dedicato agli artisti emergenti, uno degli elementi più significativi del festival. Il CMF offrirà ancora una volta a giovani cantanti e musicisti la possibilità di mettersi in gioco, confrontarsi con una giuria e conquistare l’opportunità di esibirsi sul palco principale prima dei grandi artisti. Una scelta che conferma la volontà del Correggio Music Festival di non essere soltanto un evento di spettacolo, ma anche un’occasione concreta di crescita, visibilità e promozione per nuovi talenti.

Il CMF sarà inoltre, come nelle precedenti edizioni, un luogo di valorizzazione delle realtà locali. Anche quest’anno verrà riproposta la zona expo, con la presenza di associazioni, attività, start up e giovani realtà del territorio che proporranno esperienze, prodotti e iniziative pensate per rendere il festival ancora più ricco, interattivo e partecipato. Uno spazio che affiancherà la musica e contribuirà a raccontare la vitalità creativa, produttiva e sociale di Correggio e del territorio circostante.

Non mancherà una rinnovata offerta culinaria, sempre insieme al main sponsor Veroni, con proposte pensate per accompagnare le due serate e rendere l’esperienza del festival completa anche dal punto di vista dell’accoglienza e della convivialità.

Uno degli aspetti più importanti del Correggio Music Festival resta la sua dimensione sociale e comunitaria. Dietro alle due giornate di concerti c’è infatti il lavoro di circa 200 volontari, impegnati per due settimane nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. Un grande sforzo collettivo che rappresenta uno dei valori più forti del festival: la capacità di una comunità di mettersi in movimento per costruire un appuntamento aperto, gratuito, accessibile e capace di generare entusiasmo.

Musica dal vivo, giovani, territorio, volontariato, promozione culturale e partecipazione saranno dunque gli ingredienti della terza edizione del Correggio Music Festival, che il 4 e 5 settembre tornerà ad accendere l’Arena Concerti di via Fazzano con due serate a ingresso gratuito.

Appuntamento a Correggio, venerdì 4 e sabato 5 settembre, per vivere insieme una nuova edizione del CMF: due giorni di musica, energia e comunità nel cuore dell’estate.