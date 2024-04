Revoca parziale dell’inagibilità dei fabbricati in via Broccaindosso 67 e 69, del portico e del tratto di via antistante, restano invece inagibili i locali cantina interessati dall’installazione delle opere provvisorie di messa in sicurezza del pilastro in comune ai due edifici adiacenti che era collassato. Lo determina una nuova ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica a seguito del sopralluogo dei tecnici.

Ora i 15 nuclei evacuati potranno rientrare nelle proprie abitazioni e restano chiusi e inagibili, in via precauzionale, solo i locali cantina interessati dall’installazione delle opere provvisorie di messa in sicurezza. L’accesso ai locali cantina potrà avvenire solo tramite l’ausilio dei tecnici incaricati, nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, fino alla realizzazione di opere con carattere definitivo.

Martedì scorso, dopo il primo sopralluogo dei tecnici, il Comune aveva confermato l’inagibilità dei due edifici, disposta dai Vigili del Fuoco intervenuti su segnalazione a chiudere la via e in seguito a evacuare i 15 nuclei di residenti.

Come documentato dalle perizie dei due tecnici nominati dai rispettivi amministratori di condominio ricevute ieri dal Comune, il pilastro è stato messo provvisoriamente in sicurezza.