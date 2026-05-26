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Un servizio di accompagnamento per aiutare a raggiungere e frequentare le Case di Quartiere e un programma di iniziative culturali, ricreative e socio-educative: un’iniziativa, finanziata con il contributo dell’Unione Europea attraverso il programma PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027, che mira a contrastare l’isolamento relazionale e prevenire l’esclusione sociale rivolgendosi alle persone anziane, con l’obiettivo di promuoverne il benessere e incentivarne la partecipazione alla vita collettiva.

Le attività previste intendono adattarsi il più possibile alle esigenze dei territori e delle comunità che li vivono e si articolano su due direttrici principali, pensate per integrarsi al fine di contrastare l’isolamento sociale della popolazione anziana:

un servizio di trasporto sociale , che si strutturerà in un servizio di accompagnamento dall’abitazione alla Casa di Quartiere per agevolare il raggiungimento delle strutture. Questo nuovo servizio permetterà anche a chi ha difficoltà di spostamento di frequentare le sedi delle Case e partecipare alle iniziative in programma. Ci saranno dei veicoli a disposizione (su prenotazione o in giorni e orari stabiliti a seconda della Casa) ma anche esperienze di pedibus.

, che si strutturerà in per agevolare il raggiungimento delle strutture. Questo nuovo servizio permetterà anche a chi ha difficoltà di spostamento di frequentare le sedi delle Case e partecipare alle iniziative in programma. Ci saranno dei veicoli a disposizione (su prenotazione o in giorni e orari stabiliti a seconda della Casa) ma anche esperienze di pedibus. Attività di animazione sociale, ovvero un palinsesto di iniziative culturali, ricreative e socio-educative, studiate per creare occasioni di incontro e sostegno al benessere: dai giochi della memoria, alla ginnastica dolce, dai laboratori di teatro e movimento a quelli di cucina intergenerazionali e interculturali, da camminate ludico-motorie, all’ortoterapia, fino a visite a musei e altri centri di interesse diffusi sul territorio.

Queste nuove attività rappresentano il punto di arrivo di un percorso condiviso, che ha visto la partecipazione delle comunità che gestiscono, vivono e animano quotidianamente le Case di Quartiere, del Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione del Comune di Bologna e degli uffici territoriali dei Quartieri, con il supporto della Fondazione IU Rusconi Ghigi.

Il percorso ha previsto un’analisi preliminare dei bisogni dei territori svolta insieme agli enti gestori delle Case.

A seguito di questa fase di ascolto è stata avviata una prima procedura di coprogettazione con gli enti del Terzo Settore, da cui sono emersi cinque progetti condivisi che interesseranno 16 Case di Quartiere sul territorio cittadino, in particolare:

Per il Quartiere Navile il progetto La vciaia l’è una bela bagaia riguarderà le Case di quartiere Croce Coperta, Fondo Comini e Casa Gialla con il Centro Croce Coperta APS (capofila), Centro Sociale Fondo Comini APS, Centro Sociale Casa Gialla APS, AUSER Territoriale Bologna ODV-ETS, Gli incontri di Sant’Antonino APS, Coordinamento Volontariato Lame ODV;

il progetto La vciaia l’è una bela bagaia riguarderà le Case di quartiere Croce Coperta, Fondo Comini e Casa Gialla con il Centro Croce Coperta APS (capofila), Centro Sociale Fondo Comini APS, Centro Sociale Casa Gialla APS, AUSER Territoriale Bologna ODV-ETS, Gli incontri di Sant’Antonino APS, Coordinamento Volontariato Lame ODV; Per il Quartiere Porto-Saragozza il progetto Contrasto all’Isolamento Sociale con Comunità Attive e Mobilità (CISCAM): le Case di Quartiere interessate sono Saffi, 2 Agosto 1980, Della Pace, Tolmino e G. Costa con ANCeSCAO Bologna APS (capofila), Centro Sociale Ricreativo Culturale Saffi APS, Centro Sociale Tolmino APS, Centro Sociale Ricreativo Culturale Giorgio Costa APS, Centro Sociale 2 agosto 1980;

il progetto Contrasto all’Isolamento Sociale con Comunità Attive e Mobilità (CISCAM): le Case di Quartiere interessate sono Saffi, 2 Agosto 1980, Della Pace, Tolmino e G. Costa con ANCeSCAO Bologna APS (capofila), Centro Sociale Ricreativo Culturale Saffi APS, Centro Sociale Tolmino APS, Centro Sociale Ricreativo Culturale Giorgio Costa APS, Centro Sociale 2 agosto 1980; Per il Quartiere San Donato – San Vitale il progetto Vicine Attive: le case di quartiere coinvolte sono Case di Quartiere Pilastro, Italicus e Ruozi con Arci Comitato Territoriale di Bologna APS (capofila), AICS comitato provinciale di Bologna APS, AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ETS, Centro sociale anziani e orti R. Ruozi APS, Centro sociale ricreativo culturale Italicus APS, Struttura comprensoriale ANCESCAO della Città Metropolitana di Bologna;

il progetto Vicine Attive: le case di quartiere coinvolte sono Case di Quartiere Pilastro, Italicus e Ruozi con Arci Comitato Territoriale di Bologna APS (capofila), AICS comitato provinciale di Bologna APS, AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ETS, Centro sociale anziani e orti R. Ruozi APS, Centro sociale ricreativo culturale Italicus APS, Struttura comprensoriale ANCESCAO della Città Metropolitana di Bologna; Per il Quartiere Santo Stefano il progetto MOVI-MENTI interverrà sulle Case di Quartiere Stella e Lunetta Gamberini con Officina delle Trasformazioni ASD-APS (capofila), ARAD, ACLI, BOLAB, C.S.R.C. STELLA, UILDM;

il progetto MOVI-MENTI interverrà sulle Case di Quartiere Stella e Lunetta Gamberini con Officina delle Trasformazioni ASD-APS (capofila), ARAD, ACLI, BOLAB, C.S.R.C. STELLA, UILDM; Per il Quartiere Savena il progetto VICINI IN VIAGGIO – Il Savena che connette metterà a sistema le Case di Quartiere San Rafel, Dacia, Gufo e Foscherara con le attività promosse da Senza Il Banco.

Sul territorio di Borgo Panigale-Reno sono in corso di definizione gli esiti della fase di coprogettazione.

Con l’avvio di queste attività, le 16 Case di Quartiere ad oggi coinvolte rafforzeranno ulteriormente la loro vocazione di presìdi civici e sociali di prossimità.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sui calendari delle attività sarà possibile consultare la pagina dedicata sul sito Partecipa: https://partecipa.comune.bologna.it/partecipa/case-di-quartiere o le singole pagine delle Case di Quartiere coinvolte.