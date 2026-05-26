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Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore partecipa a un importante appuntamento europeo dedicato all’innovazione educativa e al rapporto tra scuola e comunità.

L’unità di ricerca del Desu, composta dalle professoresse Chiara Bertolini e Paola Damiani e dalle dott.sse Laura Landi ed Erica Biagini, parteciperà alla conferenza internazionale A Roadmap for Educational Innovation through Schools and Communities in Europe che si terrà al Parlamento Europeo di Bruxelles, mercoledì 27 maggio, dalle ore 15.00 alle 17.00.

L’evento prende le mosse dall’esperienza del progetto Erasmus+ Widespread School – Innovating Teaching Approaches Outside the Classroom per esplorare approcci innovativi che ripensano il rapporto tra scuola e territorio, promuovendo forme di apprendimento radicate nelle comunità locali e una responsabilità educativa condivisa. Al centro del dibattito, le domande di maggiore attualità per le politiche educative europee: come possono le scuole diventare ecosistemi educativi aperti, connessi con città, istituzioni culturali e spazi pubblici? Come possono le politiche di istruzione sostenere esperienze di apprendimento che superino i confini dell’aula, rafforzando una educazione democratica, inclusiva e comunitaria?

La conferenza riunirà decisori politici europei, autorità locali e regionali, ricercatori, educatori e partner di progetto per discutere il ruolo delle scuole come hub comunitari all’interno di ecosistemi educativi territoriali, dove istruzione formale e non formale si incontrano in modo significativo.

L’evento è organizzato dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione E35 nell’ambito del progetto Widespread School, sviluppato insieme a partner di Italia, Spagna, Finlandia e Croazia: Fondazione Reggio Children, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il Comune di Zadar, la Saunalahti School di Espoo, l’Escola Carme Auguet di Girona e l’Università di Girona. L’evento si svolge in collaborazione con la Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’Unione Europea.

Diretta streaming: https://europeanparliament.webex.com/europeanparliament/j.php?MTID=m2d06a0d55fa570d7354c14901e9b158a