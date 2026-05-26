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Privacy, sicurezza urbana e nuove tecnologie saranno al centro dell’evento formativo promosso da SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), in programma venerdì 29 maggio 2026, dalle 9 alle 12.30, presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, a Fiorano Modenese.

Il convegno, dal titolo “Garanzie Privacy e Sistemi di videosorveglianza: l’impiego dell’AI nella Sicurezza Urbana”, riunirà esperti del settore giuridico, accademico e istituzionale per approfondire l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi di controllo urbano e le conseguenti implicazioni in materia di tutela dei dati personali.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli operatori della Polizia Locale, agli amministratori pubblici e ai professionisti del comparto sicurezza, chiamati oggi a confrontarsi con strumenti tecnologici sempre più avanzati e con un quadro normativo in continua evoluzione, ma anche a tutti i cittadini interessati al tema.

Ad aprire i lavori, alle ore 9, saranno i saluti istituzionali saranno il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini e il segretario provinciale SULPL, Elisa Falcinelli. A seguire gli interventi dei relatori: Chiara Ciccia Romito, PhD, consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia; Roberto Calzoni, avvocato esperto di appalti, anticorruzione e privacy; Gabriele Suffia dell’Università di Bologna, esperto in Informatica giuridica e Intelligenza Artificiale; Carmine Andrea Trovato, funzionario dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso della mattinata saranno affrontati temi legati alla videosorveglianza intelligente, al riconoscimento automatico, alla gestione dei dati sensibili e alle responsabilità degli enti pubblici nell’adozione di sistemi basati sull’AI.

L’evento è gratuito e prevede il rilascio di attestato di partecipazione.