Il Comune di Scandiano ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un avviso di ricerca per raccogliere candidature dei futuri rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione per la costituenda Azienda Speciale Farmacie Comunali di Scandiano. Le candidature per la figura di Presidente o di Membro del Consiglio di Amministrazione andranno presentate entro le ore 16,30 del 16 maggio 2024.

Il Consiglio Comunale di Scandiano, dopo un approfondito processo di valutazione ed analisi sulla migliore organizzazione del servizio farmaceutico, ha approvato infatti nella seduta dell’8 aprile scorso la costituzione di un’azienda speciale dedicata alla gestione delle 3 farmacie comunali.

La costituzione dell’azienda speciale rappresenterà un passo avanti nell’ottica di una maggiore integrazione tra servizio pubblico ed attività commerciale, coniugando le esigenze imprenditoriali proprie di un’attività commerciale con l’importanza di mantenere il controllo pubblico sulle farmacie: questo importante passo consentirà – da un lato – di mantenere la direzione ed il controllo pubblico sugli indirizzi, sugli obiettivi e sui risultati del servizio farmaceutico, in rete con i servizi sanitari territoriali. Dall’altro, si propone di garantire un servizio farmaceutico di alta qualità per i cittadini per le tre sedi di servizio (a Scandiano in via Statale, in via Goti a Ventoso e in via delle Scuole a Pratissolo), in grado di cogliere le opportunità che derivano dall’attuale contesto normativo e di mercato.

L’attuale contesto legislativo – nazionale e regionale – assegna infatti alle farmacie un ruolo cruciale come presidi sanitari territoriali, non limitandosi alla semplice erogazione di farmaci, ma fungendo anche da accesso a servizi sanitari di base, diagnostici, esami, etc. ed offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi per il benessere dei cittadini e per la cura della persona.

L’Azienda Speciale, potendo agire come vero e proprio operatore economico, consentirà una più efficace organizzazione dei servizi con l’ampliamento degli orari di apertura e l’estensione della gamma di servizi che sarà in grado di offrire, sia nell’ambito della promozione della salute che di natura commerciale. E’ il modello “farmacia dei servizi”.

Senza dimenticare che, oltre a promuovere il benessere e la cura delle persone, il servizio farmaceutico rappresenta anche una fonte di reddito che potrà essere reinvestito in ulteriori servizi e iniziative a beneficio della nostra comunità. L’azienda, che continuerà a collaborare con FCR nella rete “Le Comunali”, contribuirà quindi attivamente alla promozione dello sviluppo locale, sostenendo progetti e iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini, diventando uno degli strumenti delle politiche sociali del Comune di Scandiano.