Al Teatro Dehon di Bologna dal 3 al 5 maggio, sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Francesca Bianco ne “Il mio brillante divorzio“, una commedia dell’irlandese Geraldine Aron rappresentata in 28 paesi, tradotta e diretta per l’Italia da Carlo Emilio Lerici.

Il testo che racconta di come poter sopravvivere con ironia ad un divorzio e di come si può reinventare la propria vita, da single a cinquant’anni.

Angela (Francesca Bianco) ha un marito, Max, soprannominato Palla da Biliardo, che l’ha lasciata per la sua amante venticinquenne argentina, Rosa. E come se non bastasse, sua figlia, che è andata a vivere con il fidanzato, le ha rivelato che lei era rimasta l’unica a non sapere delle scappatelle del marito, che ormai andavano avanti da parecchio tempo.

Rimasta sola, con l’unica compagnia del suo cane Jack, Angela deve imparare a fare i conti con la sua nuova condizione di “single involontaria”.

Alternando la rabbia nei confronti del marito traditore, attimi di gioia per la libertà ritrovata, la speranza per un’eventuale riconciliazione e la riluttanza nel firmare le carte per il divorzio, Angela ci fa ridere e commuovere mentre ci racconta delle sue avventure per ricostruire la propria vita; dalla help line telefonica per persone con pensieri suicidi alla visita in un sexy shop per comprare un vibratore.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket