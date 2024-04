Il programma prevede alle ore 15 lo “Sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso i treppi della ruzzola e la sede degli Alpini a Gorzano, dove dalle 16 circa è in programma la Festa del Tiepido, con attività per bambini e famiglie: “La ricicletta”, laboratorio di riciclo creativo per realizzare campanelli, manopole e portachiavi per rendere le biciclette più belle e originali, e una merenda offerta ai bambini partecipanti, a cura degli Alpini di Maranello. A tutti i partecipanti allo sciame di biciclette, oltre la merenda, sarà data in omaggio una borraccia.

Sarà anche effettuata, ai residenti nel Comune di Maranello, la distribuzione gratuita di un prodotto biologico larvicida per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre. Le attività sono realizzate in collaborazione con Associazione Il Ruzzolone, Associazione Nazionale Alpini, G.E.L., AVAP Maranello.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.