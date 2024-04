A seguito di un diverbio riconducibili ai cattivi rapporti di vicinato, ha danneggiato il cancello di accesso all’abitazione della sua vicina. Per questi motivi, con le accuse di Danneggiamento aggravato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 52 anni residente nel comprensorio ceramico.

I fatti risalgono al 17 novembre scorso, quando la vittima, con l’intenzione di installare a proprie spese un cancello automatico sul vialetto d’ingresso della propria abitazione, tramite il suo avvocato, per mezzo di posta elettronica certificata, lo comunicava al vicino 52enne, in considerazione che l’uomo gode di una servitù di passaggio sulla superfice. La vittima, non avendo ricevuto nessuna risposta dalla controparte, procedeva con i lavori per l’installazione del cancello automatico e, ad opera ultimata, spediva una copia del telecomando del cancello al 52enne.

Il 5 aprile scorso, la donna veniva avvisata da un vicino di aver sentito un forte rumore metallico provenire dal cancello poco dopo aver visto il 52enne giungere in prossimità dell’ingresso. Si recava in cortile per constatare quanto accaduto e notava che era stato danneggiato il motore del cancello, sradicato dal pilastro. Scaturiva un accesa discussione tra le parti, tanto da richiedere l’intervento di una pattuglia della Tenenza di Scandiano, allertata dal alcuni passanti. I militari, giunti sul posto riportava alla calma la situazione. Successivamente la vittima si recava presso gli Uffici dei carabinieri scandianesi per presentare denuncia in merito ai fatti. I militari, conoscendo in parte la vicenda, davano avvio alle indagini sentendo alcuni testimoni che avevano assistito ai fatti. Le valide e concordi testimonianze permettevano di acquisire a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità, per cui l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana in relazione al citato riferimento normativo violato.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.