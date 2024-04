L’evento avrà una durata di tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, durante i quali in Piazza Maggiore e Piazza Nettuno sarà operativo e aperto a tutti il villaggio espositivo con gli stand dei partner, che dalle 10 alle 18 accoglieranno e intratterranno i passanti: per coloro che hanno effettuato l’iscrizione online sul sito strabologna.it sarà possibile ritirare il kit t-shirt e pettorale presso Palazzo d’Accursio, mentre sarà attivo uno stand dedicato a tutti quelli che decideranno di iscriversi in Piazza Maggiore.

Con l’iscrizione si ha diritto alla t-shirt ufficiale di questa edizione e al pettorale dell’evento, con i buoni sconto messi a disposizione da Coop Alleanza 3.0, LloydsFarmacia|BENU, EasyCoop, Mielizia, Amici di Casa Coop, GVM Care & Research e Il Resto del Carlino.

Come da tradizione, sabato 11 il Crescentone diventerà il palcoscenico per associazioni che si esibiranno gratuitamente per tutta la cittadinanza: balli di gruppo con UISP, ginnastica ritmica con Pontevecchio, dimostrazioni di nosework scent detection con Passion For Dogs, cheerleading con Jade Dragon, hip hop con Winning Club e tante altre attività!

Domenica 12 maggio StraBologna raggiungerà il suo culmine con la partenza da Via Rizzoli alle 10:30. I partecipanti potranno scegliere liberamente uno dei 3 percorsi proposti: mini da 5km, medio da 7,5km e maxi da 10km – per tutti sarà disponibile il ristoro all’arrivo in Piazza Maggiore, mentre un primo ristoro è previsto in Strada Maggiore per coloro che percorrono i tracciati medio e maxi.

Anno dopo anno la StraBologna è cresciuta e, nell’insegna dello sport per tutti, ha ampliato le modalità con cui è possibile partecipare.

StraBologna è la festa della città: un evento, sei modi per viverlo!

StraBologna Classic, adatto a chiunque voglia trascorrere una piacevole domenica in compagnia è realizzata grazie al supporto di Confartigianato, main partner dell’evento da diversi anni, Coop Alleanza 3.0, LloydsFarmacia-BENU, Emil Banca, Car, King, Ciicai, Avis e tanti altri partner visibili sul sito strabologna.it/partner/. Inoltre, ringraziamo il Comune di Bologna e tutti gli enti e le istituzioni per la preziosa collaborazione che rende possibile la StraBologna.

StraBologna Scuole – Grand Prix Emil Banca, evento parallelo dedicato alle scuole primarie del territorio. A partire da settembre, durante tutto l'anno scolastico, sono state svolte lezioni gratuite di avviamento all'atletica con lo scopo di far cimentare i bambini in nuove attività e prepararli alle giornate di sport organizzate presso il Centro Sportivo Arcoveggio, rinominato "StraBologna Stadium" per l'occasione. Durante le giornate, che si sono svolte in marzo e aprile, gli alunni, grazie alla collaborazione con la Polisportiva Pontevecchio, hanno potuto sperimentare diverse discipline: salto in lungo, lancio del vortex e staffette competitive!

Inoltre, si sono tenute le prove di velocità con le fotocellule ed i più veloci si sono qualificati per partecipare alla finalissima che si svolgerà sabato 11 maggio davanti alla Basilica di San Petronio, per poi essere premiati sul palco di Piazza Maggiore. Le scuole, sulla base della partecipazione alle attività al Centro Sportivo Arcoveggio e delle iscrizioni alla StraBologna, hanno guadagnato punti e formato una classifica.

Emil Banca, main partner del progetto StraBologna Scuole, premierà le scuole più numerose con assegni in denaro per l’acquisto di materiale scolastico. StraBologna Scuole è organizzata grazie anche al sostegno di LloydsFarmacia-BENU, Coop Alleanza 3.0, King, Capitan Smile, Synlab, Terme di Castel San Pietro e Radio Bruno; ringraziamo inoltre il Parco La Quiete e Sound Management Corporation per aver intrattenuto il pubblico con musica e balli di gruppo.

StraBologna Cani , con il contributo di Amici di Casa Coop e Matteiplast è stato previsto un pacco gara dedicato ai nostri amici a 4 zampe, così che chiunque possa iscriversi e passeggiare per le vie della città con il proprio pet. Inoltre, grazie alla collaborazione con Passion For Dogs, sono stati predisposti dei ristori; infine, al termine della manifestazione il binomio più originale verrà premiato sul palco di Piazza Maggiore!

StraBologna Gruppi , dedicato a chiunque voglia partecipare con amici e/o familiari. Formare un gruppo di almeno 20 persone permette di accumulare punti e scalare la classifica! I gruppi più numerosi verranno chiamati sul palco di Piazza Maggiore per ritirare il premio messi in palio da Coop Alleanza 3.0; il gruppo con il maggior numero di bambini iscritti riceverà una targa offerta dal Resto del Carlino.

StraBologna Teams, le aziende avranno la possibilità di iscriversi e formare dei veri e propri team. Come per i gruppi, anche in questo caso grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0, i più numerosi riceveranno dei premi. Il team che raggiungerà il primo posto avrà inoltre la possibilità di vedere il logo della propria azienda sulle t-shirt dei volontari nella prossima edizione della StraBologna.

StraPlogging, in collaborazione con BolognaRipuliamoci e Giro d'Italia Plogging, verrà istituito un gruppo, dotato di tutto il necessario per raccogliere i rifiuti lungo il percorso, che partirà in coda alla manifestazione. Chiunque, nel suo piccolo, può avere un ruolo decisivo nella promozione e diffusione dei principi di sostenibilità ambientale. Dal 2017, con il sostegno di Hera, in occasione della StraBologna vengono allestiti diversi ecobox presidiati da personale dedicato, per incentivare e fornire informazioni sulla raccolta differenziata in Piazza Maggiore e lungo i percorsi; al termine dell'evento, gli operatori di Hera si occupano del ritiro di quanto raccolto. Grazie a questa collaborazione e alla sensibilità dei partecipanti, si sono registrati valori di raccolta differenziata che hanno superato il 90% nel corso delle recenti edizioni.

Inoltre, per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione, coloro che domenica 12 maggio si presenteranno con il pettorale della StraBologna sugli autobus TPER di Bologna e provincia (ad esclusione delle linee a tariffa speciale) potranno circolare gratuitamente fino alle ore 14:00, mentre sul sito trenitaliatper.it è disponibile uno sconto del 20% sui treni regionali per raggiungere Bologna.

Sempre grazie al pettorale dell’evento, a partire dalle ore 14:00 si potrà entrare gratuitamente in tutte le piscine Sogese di Bologna e provincia.