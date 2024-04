Nella serata del 29 aprile scorso, la centrale operativa ha inviato un equipaggio della volante dell’U.P.G.S.P. presso via del Beccaccino, a seguito di una segnalazione di tentata rapina, dove il richiedente riferiva agli agenti di essere all’inseguimento di un giovane, che aveva tentato di asportagli il telefono cellulare dopo averlo percosso.

Nello specifico, il giovane, dopo essere sceso da un autobus, veniva osservato ed insultato da cinque giovani, di cui due ragazze e tre ragazzi, fino ad essere inseguito in via del Beccaccino. A quel punto un ragazzino facente parte del gruppo, gli sferrava un pugno e tentava di strappargli il telefono senza riuscire nell’intento. La vittima contattava quindi il 113. Giungeva celermente sul posto una volante che, per quanto i giovani tentassero la fuga nascondendosi in un garage, riusciva ad intercettare il gruppo.

L’autore dell’aggressione, un quindicenne, posto in arresto per il reato di tentata rapina veniva trasportato presso gli Uffici della Questura, dove da maggiori accertamenti emergeva un pregiudizio di polizia per lesioni personali. Dopo aver avvisato il P.M. della Procura della Repubblica dei Minorenni, il minorenne veniva collocato presso la residenza familiare, a Bologna, in attesa di convalida.