In occasione del Trofeo Salvarola Terme “24^ Concours d’Elegance” in programma a Sassuolo, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo richiesto dalle Terme della Salvarola. Nell’occasione, domenica 5 maggio dalle 09.15 alle 12.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito nell’ Area Parco Terme in Via Salvarola n. 137.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Fiorano Modenese / Sportello filatelico Via Daniele Manin, 32 – 41042 Fiorano Modenese.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.