“Ad entrambi i nuovi Direttori auguro buon lavoro, consapevole della competenza e della professionalità che entrambi hanno già avuto modo di mettere in campo sul nostro territorio – dichiara Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna. Sono sicuro che sapranno affrontare con efficacia tutte le sfide che si presenteranno circa l’organizzazione dei servizi territoriali”

Ilaria Camplone è a capo del Distretto sanitario di Bologna città. Classe 1983, nata a Pescara, medico, si è specializzata all’Università di Bologna in Igiene e Medicina Preventiva. Durante il suo percorso formativo ha sviluppato competenze nell’ambito della medicina sociale e comunitaria, acquisendo una visione della salute come esito dei determinanti sociali. Ha collaborato con il Centro Studi e Ricerche in Salute Interculturale e Internazionale presso l’Università di Bologna, contesto nel quale ha maturato varie esperienze di studio e ricerca in diversi paesi del mondo, partecipando a reti e progetti nazionali ed internazionali sui temi della salute globale, diseguaglianze ed equità in salute, organizzazione dei servizi sanitari. Ha coordinato presso l’Università di Bologna il Corso di Alta Formazione in Cure Primarie e ha lavorato come ricercatrice in Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale su temi di organizzazione dell’assistenza territoriale. Dal 2018 è dipendente della Azienda USL di Bologna, dove ha iniziato a lavorare come dirigente medico nel Dipartimento Cure Primarie, in qualità di referente dei quartieri est della città. Durante questo periodo ha importato da Trieste il progetto “Microaree”, progetto interistituzionale di prossimità, promozione della salute e integrazione tra servizi sociali, sanitari e comunità, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute degli abitanti delle zone più disagiate dell’area metropolitana. Tale progetto è oggi attivo in Piazza dei Colori, nel quartiere San Donato – San Vitale, e alla Pescarola nel quartiere Navile. Ilaria Camplone nel 2021 è stata nominata Direttrice del Distretto Reno Lavino Samoggia dove ha portato avanti un percorso di rafforzamento e innovazione dei servizi sociosanitari del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai caregiver. In particolare, dalla collaborazione con i servizi di salute mentale e del sociale è nata la sperimentazione del promettente progetto di Social Prescribing dedicato a giovani NEET del territorio. In collaborazione con la Direzione strategica aziendale, ha contribuito all’attivazione del CAU di Casalecchio e alla programmazione degli interventi PNRR, rafforzando la dotazione territoriale di strutture sanitarie dedicate alla prossimità. Nelle more di individuare un nuovo capo distretto, le è stato attribuito un incarico ad interim anche sul Distretto Reno-Lavino-Samoggia.

Giampaolo Marino è il nuovo Direttore del Distretto sanitario di Pianura Est. Classe 1963, nato a Bologna e laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna presso l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum dove si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Ha svolto parte della sua esperienza professionale all’interno dell’Azienda Sanitaria USL di Modena, ricoprendo diversi incarichi sia nei Distretti Sanitari che nella Direzione Sanitaria ospedaliera acquisendo esperienza e conoscenza in questi due ambiti che si rivelano fondamentali per sviluppare l’integrazione dei servizi territoriali delle cure primarie con quelli ospedalieri. Dal 2017 al 2021 ha fatto parte della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena come Responsabile per l’Accesso in Emergenza Urgenza e come referente del Dipartimento Interaziendale dell’Area Emergenza Urgenza, Pronto Soccorso OBI e Medicina d’Urgenza del Policlinico e dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Dal 2021 è dirigente medico referente delle Cure Primarie, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera Scelta del Quartiere Navile dell’Azienda USL di Bologna ed è anche Responsabile della Casa della Comunità del Navile dove ha contribuito all’apertura h24 del primo Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) territoriale, nonché allo sviluppo della co-progettazione con la comunità locale. Ha conseguito il Master Universitario di II livello in funzioni Direttive e Gestione dei Servizi Sanitari e il Corso di Formazione Manageriale per la Direzione delle Strutture Complesse presso l’Università degli Studi di Bologna.