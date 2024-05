È durato soltanto una gara il digiuno di podi della Scuderia Ferrari HP che nel Gran Premio di Miami ha raccolto il terzo posto con Charles Leclerc e il quarto con Carlos Sainz. Per la squadra si tratta dunque del sesto podio in altrettante gare – unico GP fuori dai primi tre in Cina, compensato dalla doppietta australiana –, inoltre, come già a Shanghai, il team è stato in grado di portare a casa il secondo miglior bottino di punti nell’arco del weekend consolidando così la seconda posizione nella classifica di campionato.

La gara. Il terzo podio stagionale di Charles è figlio di una strategia azzeccata da parte della squadra che, fermandolo al giro 19, gli ha consentito di effettuare l’undercut su Oscar Piastri che in pista lo aveva superato alla quinta tornata. Il monegasco avrebbe anche potuto confermare la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Max Verstappen se non fosse stato per la Safety Car innescata dall’incidente avvenuto tra Kevin Magnussen e Logan Sargeant al giro 28. Di questo episodio ha potuto approfittare solo Lando Norris, che non si era ancora fermato per il proprio cambio gomme e si è ritrovato in testa portando a casa la sua prima vittoria in Formula 1. Della neutralizzazione non ha invece potuto purtroppo avvantaggiarsi Carlos che aveva effettuato il suo pit stop al passaggio precedente ed era tornato in pista quinto alle spalle di Piastri. Lo spagnolo non era stato fortunato nemmeno al via, quando aveva azzeccato una grande partenza ma era stato costretto ad allargare la traiettoria per lasciare spazio a un Sergio Perez che aveva completamente sbagliato la staccata per la prima curva. Alla ripartenza Carlos ha ingaggiato uno spettacolare duello con Piastri, superandolo al giro 40 in curva 17 e salendo così in quarta posizione. L’ultimo terzo di gara non ha riservato sorprese e così la Scuderia Ferrari HP lascia Miami con 38 punti in cascina (i 27 di oggi più gli 11 della Sprint Race di ieri) che portano il totale in classifica a 189, a 48 lunghezze dalla testa.

Inizia la stagione europea. Il Mondiale ora si ferma per un weekend: si riprenderà fra due settimane con il primo appuntamento europeo della stagione, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola, che torna in calendario dopo la cancellazione dello scorso anno a causa delle devastanti alluvioni che avevano colpito l’area proprio nel fine settimana che avrebbe dovuto ospitare la gara.

Charles Leclerc #16

È stata una gara dura. Il primo giro mi ha visto rischiare alla prima curva e per fortuna me la sono cavata senza danni. Sono riuscito a tenere la seconda posizione e a tenere un ritmo non aggressivo per le gomme.Mi sono fermato abbastanza presto per il pit stop, e questo ha significato che non ho potuto approfittare della Virtual Safety Car e della Safety Car che hanno consentito ad altri piloti di fermarsi per il pit stop perdendo meno tempo rispetto a noi. Nelle fasi finali ho un po’ faticato con pneumatici molto usati e non è stato facile tenere un ritmo competitivo. Presto avremo degli sviluppi tecnici, con i quali spero torneremo a lottare per la vittoria.Felicitazioni a Lando (Norris) per la sua prima vittoria, gli auguro di godersela pienamente.

Carlos Sainz #55

Bravissimo Lando! Sono così felice per lui. Meritava di vincere da tanto tempo e oggi è stata la sua giornata. Per me, invece, non posso proprio dire lo stesso.La mia partenza è stata molto buona, ma alla prima curva ho dovuto evitare Perez che era arrivato lungo e sono scivolato dalla seconda alla quarta posizione. Da quel momento mi sono trovato in un trenino di monoposto tutte con DRS: ho provato ad aumentare il gap trattando con cura le gomme per provare a ritardare il pit stop e tentare quindi una strategia differente. Purtroppo la Safety Car è intervenuta al giro successivo alla mia sosta e così abbiamo perso la possibilità di lottare per la vittoria.È stata comunque una buona gara, con un ritmo sempre competitivo che ci ha consentito di portare a casa punti importanti. Ora pensiamo al prossimo Gran Premio.

Fred Vasseur – Team Principal Scuderia Ferrari HP

Prima di tutto voglio congratularmi con Lando e con McLaren: questa è la prima vittoria di un pilota molto amato nel paddock, siamo contenti per lui e per tutto il mondo della Formula 1. La nostra è stata una buona gara nella quale siamo riusciti a stare vicini a Max (Verstappen) per tutta la durata del Gran Premio. Abbiamo avuto poca fortuna con Carlos in occasione della Safety Car, ma è andata così e dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi di questo weekend che ci ha visto sempre competitivi.La gara di Charles è stata senza particolari inconvenienti. Carlos invece non ha colto i frutti di una partenza che è stata ottima prima di essere rallentato dall’errore di Perez in curva 1 in seguito al quale ha perduto due posizioni nello spazio di due curve, e questo ha avuto un peso determinante in una gara in cui i sorpassi sono stati difficili. Comunque è riuscito a mantenere un ritmo molto buono e ha potuto recuperare nel finale.Nei prossimi giorni ci aspetta tanto lavoro a Maranello per puntare a un risultato ancora migliore a Imola, dove correremo fra due weekend e dove negli ultimi anni si sono viste gare davvero emozionanti.