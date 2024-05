Il 15, 16, 17, 18 e 19 maggio prossimi è in programma la 220^ Edizione della Fiera di Mirandola: un traguardo storico e un momento di festa aperto a tutti i mirandolesi e le centinaia di avventori che, provenienti da tanti comuni limitrofi, raggiungeranno Piazza Costituente per condividere la magia di un momento divenuto ormai appuntamento imperdibile.

In questa edizione particolare attenzione è stata rivolta ai giovani: una Fiera pensata per vivere momenti di socialità come l’evento gratuito “Voglio tornare negli anni 90” organizzato in collaborazione con L’Accento S.r.l: lo show anni ’90 più amato d’Italia farà infatti tappa a Mirandola Venerdì 17 maggio 2024 in Piazza della Costituente. Uno spettacolo musicale per rivivere assieme alcuni dei grandi successi e delle hits che hanno segnato la scena musicale del periodo e che, ancora oggi, sono un punto di riferimento per milioni di persone. Come nelle ultime due edizioni è confermata la presenza del progetto “Scuola in Fiera”, caratterizzato da incontri, laboratori (come imparare a fare i maccheroni al pettine) e degustazioni.

Assieme alla parte musicale ci sarà una nuova area con giochi in legno di una volta allestita in Piazza della Costituente dove i più piccoli potranno divertirsi in totale sicurezza, vivendo assieme momenti divertenti all’insegna del sano “stare insieme”. Attraverso la collaborazione preziosa con educatori selezionati, sarà possibile fare nuove conoscenze. Sempre importante sarà il contributo offerto dal mondo del volontariato.

“Come sempre la Fiera di Mirandola sarà l’occasione di condividere il nostro centro storico – commenta l’Assessore allo Sviluppo del Territorio Fabrizio Gandolfi – Ci attendono cinque giorni di spettacoli, con incontri culturali, laboratori, gastronomia, musica, sport e aperitivi che animeranno la Città attraendo persone di ogni età. Tra le novità di questa nuova edizione troveremo “Calici in Fiera”, una proposta stuzzicante all’insegna del gusto. Il bar Le Petit Cafè, insieme ai colleghi aderenti all’iniziativa, proporranno in data sabato 18 maggio dalle 17:00 alle 21:00, piccoli assaggi da gustare sorseggiando prodotti vinicoli di qualità nel centro cittadino”.

“Anche questa edizione fieristica vede il volontariato mirandolese protagonista con dieci “capannine espositive” allestite su via Cavallotti via Pico – puntualizza la Presidente della Consulta del Volontariato Carla Gavioli – inoltre sul palco secondario, allestito in Piazza Conciliazione, si alterneranno spettacoli di danza classica e moderna, musica corale moderna, e fantasy, oltre a interessanti conferenze. Ringrazio di cuore per l’attenzione dimostrata che il Comune di Mirandola e l’Accento non mancano mai di dedicare un pensiero al volontariato locale”.

“Calici in Fiera” rappresenta, all’interno del programma della fiera di maggio, una novità – commenta la ristoratrice Fabrizia Ganzerla – Si tratta di una proposta stuzzicante che ha permesso, a noi del le petit cafe’ insieme ad alcuni colleghi, di aderire ed essere presenti, mettendoci in gioco. Speriamo che questa idea possa essere da traino per eventuali idee future: dal canto nostro cercheremo di dare il meglio per soddisfare i palati e la curiosità di chi acquista i “gettoni”.

“Anche quest’ anno numerose attività di Mirandola sono state coinvolte per la seconda edizione di “Sfilandola 2024” in programma per Giovedì 16 Maggio alle ore 21:30 in Piazza della Costituente – puntualizza l’organizzatrice e commerciante Lisa Maini – Dopo il successo della passata edizione, infatti, le attività commerciali hanno scelto di unire le forze per regalare alla Città una sfilata all’insegna del divertimento caratterizzata dalle bellissime novità di questo anno”.

La Fiera di Mirandola avrà un occhio di riguardo per la promozione di azioni “green” come il parcheggio delle biciclette, l’utilizzo di materiali di riciclo, la raccolta differenziata oltre alla conoscenza, la scoperta e la valorizzazione del territorio.