Beppe Grillo torna a calcare il palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 14 maggio alle ore 21.00 con il nuovo spettacolo Io sono un altro.

Come suggerisce il titolo, l’attore afferma di essere un altro, inseguendo e citando Vitangelo Moscarda – protagonista del romanzo “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello – e i suoi tormenti. In realtà Grillo è sempre lo stesso: un animale da palcoscenico capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, affrontando un caleidoscopio di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, all’energia e poi ancora la scienza, la religione, Dio, la medicina.

