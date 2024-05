Mercoledì 15 maggio alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello il baritono Mattia Olivieri si esibirà in concerto, accompagnato da Michele D’Elia pianoforte, dal soprano Roxana Herrera Diaz e dalla Corale Puccini di Sassuolo.

Per il maranellese Olivieri, star internazionale della lirica, è un ritorno a casa, dopo le esibizioni che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni sui principali palchi dei teatri internazionali, dall’Opéra di Parigi alla Royal Opera House di Londra, dal Metropolitan Opera di New York al Teatro alla Scala di Milano. La serata, organizzata dal Comune di Maranello, è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino ad esaurimento posti (info sul sito del Comune di Maranello).

Diplomatosi giovanissimo al Conservatorio G.B. Martini di Bologna, Mattia Olivieri si perfeziona con il baritono Maurizio Leoni. Nel 2009 entra a far parte della Scuola dell’Opera italiana del Teatro Comunale di Bologna ed inizia a collaborare con istituzioni musicali quali il Festival di Martina Franca e la Semperoper di Dresda. Nell’estate del 2012 partecipa all’Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e in settembre entra a far parte del Centre de Perfeccionament dell’Opera di Valencia. Nel 2015 inizia la sua collaborazione col Teatro alla Scala dove debutta nella storica produzione de La bohème di Zeffirelli. Tante le prestigiose scene già calcate e le bacchette da cui è stato diretto, tra cui Chailly, Dudamel, Järvi, Dantone, Fasolis, Luisi, Viotti.