Continuano le iniziative di prevenzione nell’ottica della prossimità organizzate dall’Azienda USL di Bologna per estendere le campagne vaccinali previste in Emilia-Romagna alle persone maggiormente a rischio di complicanze legate al Fuoco di Sant’Antonio (Herpes zoster) e allo Pneumococco.

Lunedì 13 maggio a San Giorgio di Piano, l’open day vaccinale sarà rivolto a uomini e donne nate dal 1952 al 1959, assistiti dall’Azienda USL di Bologna, che non siano ancora protetti contro queste due malattie. Si potrà accedere senza prenotazione, dalle 9 alle 13, rivolgendosi ai professionisti sanitari presenti presso il camper vaccinale del Dipartimento di Sanità Pubblica situato in Piazza dei Martiri.

Per favorire l’adesione alla vaccinazione le persone aventi diritto residenti nel comune di San Giorgio di Piano e nei comuni limitrofi sono state invitate tramite informativa sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’Herpes zoster, meglio noto come Fuoco di Sant’Antonio, è una malattia dovuta alla riattivazione del virus della Varicella che rimane attivo nel tessuto nervoso e può comparire anche a distanza di molti anni dalla prima infezione.

I sintomi sono numerosi e diversi, anche molto dolorosi, e possono persistere a lungo sviluppando la condizione di nevralgia post erpetica. La vaccinazione riduce il rischio di sviluppare la patologia e previene le gravi complicanze, tra cui la nevralgia post erpetica.

Esistono due tipologie di vaccino: la scelta del tipo di vaccino viene fatta dal medico vaccinatore sulla base dell’anamnesi della persona.

Lo pneumococco (Streptococcus pneumoniae) è un batterio frequentemente presente nel naso e nella gola e può causare infezioni sia in forma non invasiva (otite, sinusite, bronchite) sia in forma invasiva (polmonite, meningite, endocardite, sepsi).

La vaccinazione contro lo pneumococco può essere effettuata anche presso il proprio Medico di Medicina Generale, previo accordo.