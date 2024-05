Nella giornata di oggi prende avvio la realizzazione di una nuova rotatoria presso la frazione fioranese di Ubersetto, nell’intersezione di via Viazza I Tronco con via del Canaletto, e questo intervento prevedrà più fasi.

Nella prima fase si avrà l’istituzione di un senso unico in via del Canaletto, altezza civici 189/191, fino a via Viazza I Tronco. Obbligo di stop per i veicoli provenienti da via Canaletto e divieto di accesso da via Viazza verso via del Canaletto. Il limite di velocità è di 30 km/h e questa prima fase proseguirà da oggi fino al 7 luglio 2024.