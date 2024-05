Il Bologna FC 1909 nell’ultima partita casalinga della stagione contro la Juventus, scenderà in campo indossando il nuovo kit ‘Home’ della stagione 2024-2025 realizzato da Macron, storico sponsor tecnico della società felsinea. Un kit che nella prossima stagione, accompagnerà il club emiliano sui campi più prestigiosi d’Europa.

Il nuovo kit Home del Bologna FC 1909 è stato presentato attraverso un photoshooting realizzato al Teatro Comunale di Bologna, con una campagna intitolata “Love Act – Atto d’Amore” a sottolineare il fantastico percorso compiuto dalla squadra in simbiosi con una tifoseria sempre più calda e appassionata. Una divisa casalinga che alla tradizione unisce innovazione tecnica e stilistica. Per la prima volta il Bologna ha infatti optato per il tessuto jacquard Eco Exalock, caratterizzato da una fine trama all-over e da un differente ‘look and feel’ rispetto ai tradizionali tessuti tecnico-sportivi. Una scelta che unisce funzionalità, eleganza dei dettagli e riferimenti identitari e alla storia del club. Il nuovo kit conferma inoltre l’impegno condiviso tra club e sponsor tecnico sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, essendo interamente realizzato con tessuti Eco Fabric, al 100% provenienti da plastica riciclata.

La nuova ‘Home 2024-25’ si presenta con le tradizionali quattro bande verticali rossoblù impreziosite dalla tramatura del tessuto jaquard, con girocollo e bordi manica in maglieria. Il retrocollo è personalizzato con i colori del club sui quali sono riportate in oro le due cifre 1925-2025 e, in mezzo, la coppa dello scudetto e la cifra 100 per celebrare il centesimo anniversario del primo scudetto, vinto dal Bologna nella stagione 1924-25. Il retrocollo è infine completato dal logo Macron e dalla scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus di Valsamoggia, a pochi minuti dal capoluogo emiliano e dal Centro Tecnico ‘Nicolò Galli’ di Casteldebole. Sul petto, in stampa siliconata, a sinistra il logo del Bologna FC 1909 e a destra il Macron Hero.

Nella parte posteriore appare la scritta “WE ARE ONE”, claim identificativo del club. La maglia presenta dettagli gialli, colore utilizzato nelle ultime partecipazioni del Bologna alla Coppa Uefa. Sul fondo posteriore è presente un tape elastico interno nel quale sono riproposte in rosso e in forma ripetuta le due date 1925-2025, inframezzate dalla coppa scudetto.

A completare il nuovo kit casalingo i pantaloncini bianchi con eleganti dettagli rossoblù sui fianchi e sul bordo coscia. I calzettoni sono infine blu navy con due righe orizzontali rosse sul polpaccio e, frontalmente, la scritta BOLOGNA.

I nuovi kit Home 2024-2025 hanno una vestibilità Slim Fit e sono interamente realizzati in tessuti Eco Fabric, nello specifico Eco Exalock, con la presenza di un pannello in Eco Micromesh sul retro che rende il capo più leggero e traspirante. La nuova maglia del Bologna FC 1909 è disponibile per l’acquisto negli store online bolognafcstore.com e macron.com, negli Official Store del Bologna FC 1909, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano.