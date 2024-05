L’attività di controllo del territorio, congiunta ai successivi approfondimenti investigativi condotti dai Carabinieri della Stazione di Gattatico e Castelnovo di Sotto, ha permesso di acquisire importanti elementi di presunta responsabilità nei confronti dell’arrestato, circa il possesso di un ingente quantità di sostanza stupefacente, destinata al probabile spaccio.

Per dare riscontro alle informazioni acquisite, ieri mattina verso le 09:30, nell’abitato del comune di Castelnovo di Sotto, i carabinieri hanno predisposto un apposito servizio, culminato con la perquisizione domiciliare dell’uomo che, grazie anche alla collaborazione dell’unità cinofila della Polizia provinciale di Reggio Emilia, ha consentito di rinvenire oltre 200 grammi di hashish, oltre 100 grammi di cocaina e 1000 euro in contanti.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Gattatico, unitamente ai militari di Castelnovo di Sotto hanno tratto in arresto un 41enne di origine nordafricana, domiciliato in un comune della bassa reggiana, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.