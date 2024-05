Ieri sera, dalle 19.30 circa, un violento temporale si è abbattuto sui territori settentrionali della provincia, e i Vigili del fuoco hanno condotto circa 40 interventi per rispondere a richieste di cittadini per allagamenti, alberi e pali caduti. Colpiti in particolare i comuni di Mirandola e Concordia.

Sono intervenute squadre permanenti da San Felice e i volontari da Finale Emilia oltre a due squadre da Mirandola.