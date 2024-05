Nella serata di giovedì 16 maggio, la Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta in via Tassoni a seguito di una segnalazione effettuata da una donna che lamentava di aver appena subito un tentativo di furto nella sua auto.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con la richiedente che riferiva di essere stata avvicinata da un’auto con a bordo due soggetti che, con destrezza, tentavano, fortunatamente senza riuscirci, di rubare all’interno dell’auto in sosta.

Immediatamente la donna, accortasi del tentativo di furto in atto, richiamava l’attenzione dei due che, desistendo dall’intento dandosi a precipitosa fuga a bordo della loro auto di cui la richiedente riusciva a memorizzare la targa.

A quel punto gli operatori, ricevute tutte le indicazioni da parte della vittima, si mettevano a caccia dell’auto che veniva rintracciata e fermata qualche minuto dopo. A bordo del veicolo venivano identificati due soggetti, un 22enne incensurato e un 20enne pluripregiudicato, con precedenti per reati contro il patrimonio, perfettamente corrispondenti alle descrizioni fornite agli agenti.

Al termine delle opportune formalità di rito e sulla base di quanto accaduto, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto con destrezza aggravato in concorso, mentre il veicolo su cui viaggiavano è stato immediatamente sequestrato.