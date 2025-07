Nella Categoria Femminile Under 12, Elena Canossa – reggiana appartenente al Circolo Scacchistico Bolognese – si è classificata al 5 posto con il medesimo punteggio della seconda classificata, solo per spareggio tecnico si è dovuto assegnare il 5 posto.

Le finali nazionali sabato 5 luglio a Terrasini (PA) con ben 64 partecipanti alla finale di categoria.

Il risultato corona la chiusura dell’annata di Elena Canossa dopo la vittoria del titolo italiano femminile a squadre Under 12, a seguire il titolo Assoluto (sia maschile che femminile) Under 12 provinciale di Bologna e il titolo regionale femminile Under 12.

I prossimi impegni a carattere nazionale saranno quelli di conservare il titolo italiano a squadre a Novembre prossimo e la partecipazione al Trofeo Coni a squadre della rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna che si terrà a fine Settembre a Lignano Sabbiadoro.