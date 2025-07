Si sono chiuse con successo le finali nazionali “Attività Paralimpiche Open” la cui organizzazione è stata affidata alla ormai consolidata capacità organizzativa di Sportinsieme sezione Calcio a 5 Special.

Luigi Ruggi e Umberto Daddona sono i principali artefici di questo successo che insieme al loro staff, in pochi giorni sono riusciti ad allestire in maniera impeccabile i tre siti destinati alle gare: il Teatro dello Sport per il basket, la palestra Giovanni XIII per il Volley e il campo sintetico dell’oratorio San Giovanni Bosco per il calcio a 5.

Per quanto riguarda i risultati, la formazione locale dei Falchetti di Sportinsieme non è riuscita a bissare il successo del 2024 piazzandosi comunque al quarto posto. La vittoria è andata al Pepo Team di Cremona davanti all’altra squadra reggiana della Sammartinese, mentre sul terzo gradino del podio si sono accomodati i ragazzi di Fuorigioco Mantova. Per quanto riguarda il volley il titolo se lo è aggiudicato la squadra Dosso di Cremona seguita da Oratorio Murialdo di Ravenna e Talamonese di Sondrio. Infine, nel Basket il titolo va alle Cince di Crema davanti a Enjoy di Cremona e Fuorigioco di Mantova.

Unanimi le congratulazioni agli organizzatori sia da parte dell’Amministrazione comunale di Castellarano per bocca del vicesindaco Cassandra Bartolini e del responsabile nazionale Attività Paralimpiche del Csi Alessandro Munarini.