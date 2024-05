Si è svolta lunedì sera, nella splendida cornice di Villa Cesi a Nonantola, la cena di beneficenza organizzata da Ness1escluso, registrando un enorme successo. L’associazione, fondata dall’imprenditore modenese Fabio Galvani, offre la possibilità di praticare attività sportive a persone con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 invitati illustri, tra cui il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il Presidente della regione Stefano Bonaccini, uniti nell’intento di sostenere questa nobile causa e promuovere un’azione concreta verso l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

La serata è stata presentata con grande maestria dal noto conduttore Andrea Barbi, affiancato dai talentuosi musicisti Marco Ligabue e Alberto Bertoli, che hanno animato l’evento.

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli intervenuto sul palco ha ringraziato Fabio Galvani per il lavoro svolto in questi anni ed ha ricordato come l’amministrazione lo abbia sostenuto fin dal principio.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha elogiato l’iniziativa, dichiarando: “Un progetto che sa molto di Emilia-Romagna, una terra abituata a cercare di far star bene anche gli altri e non solo se stessi. Abbiamo bisogno che tutti coloro che hanno una qualche forma di disabilità o diversamente abilità siano messe nelle condizioni di fare esattamente quello che fanno gli altri”.

Fabio Galvani, fondatore di Ness1escluso, ha condiviso la sua emozione: “Passo dopo passo, un giorno dopo l’altro, vicini e uniti abbiamo costruito un grande sogno. Ness1escluso ha raggiunto una maturità ed una credibilità tale da poter essere indipendente e da poter camminare con le proprie gambe, ed è per questo che oggi presentiamo il nuovo logo dal quale abbiamo deciso di togliere il pay off ‘Galvani per il sociale’ a dimostrazione del fatto che questa famiglia così numerosa e forte non abbia più bisogno di appoggiarsi a un nome specifico ma brilli ormai di luce propria grazie al contributo prezioso di tutte le persone che vi lavorano ogni giorno. Ringrazio tutte quelle persone che hanno accettato di fare rete intorno a noi, ma soprattutto vorrei dedicare un riconoscimento speciale ai nostri atleti e alle loro famiglie.

Infine, un sentito ti voglio bene a Marcella Vaccari, la coordinatrice dei progetti educativo-sportivi dell’associazione: senza di te non saremmo dove siamo oggi”.