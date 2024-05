Nuove strategie in Senologia al centro di un convegno rivolto alla cittadinanza e ai professionisti della Sanità che si svolgerà martedì 28 maggio dalle ore 17 alle ore 19, all’Auditorium Credem.

Un confronto cui interverranno esponenti dell’IRCCS di Reggio e dell’IRCCS Humanitas. I professionisti del settore presenteranno le nuove tecniche in ambito della prevenzione del tumore al seno e i nuovi approcci di trattamento anche alla luce dei risultati degli studi scientifici.

Si parlerà di screening e tecnologie con la dottoressa Rita Vacondio, Responsabile Struttura Semplice Mammografia e Screening Mammografici Ausl Reggio; di innovazione e ricerca con il dottor Corrado Tinterri, professore del Dipartimento di Scienze Bio Medicali e Direttore della Senologia dell’Humanitas; del ruolo del chirurgo senologo con il Direttore della Chirurgia Senologica dell’Ausl Reggio, dottor Guglielmo Ferrari; di nuovi trattamenti personalizzati in oncologia con la dottoressa Elisa Gasparini; dell’ambulatorio ARCADE per la dermopigmentazione dell’areola capezzolo con la dottoressa Monica Guberti, responsabile per le Professioni sanitarie dell’Area Oncologica IRCCS Reggio.

Una parte dell’incontro sarà dedicata a una riflessione sulle buone pratiche da adottare e le prospettive future.

L’appuntamento è su prenotazione al link: https://prenota-evento.credem.it/home/c3898939-75b2-45f6-b324-35c0820ea938