L’installazione di un impianto fotovoltaico alla Polisportiva Corassori; la riqualificazione del campo da calcetto della Polisportiva Morane, con la sostituzione del manto e delle porte degli spogliatoi e la costruzione di tettoie e pensiline; l’adeguamento delle aree per i giochi all’aperto e interventi di efficientamento energetico alla Polivalente San Damaso; il potenziamento dell’autoconsumo di energia elettrica e la sistemazione di parti della piscina dell’associazione Geesink team; la manutenzione degli spogliatoi e il rinnovo dell’impianto di illuminazione del campo all’aperto dell’associazione Old Invicta; l’adeguamento sismico per consentire la fruizione scolastica all’impianto della Fratellanza.

Sono i sei progetti, finanziati con un contributo complessivo di 207 mila euro, con i quali si completa lo scorrimento della graduatoria del bando per la riqualificazione e il miglioramento degli impianti sportivi cittadini in diritto di superficie o in concessione ad associazioni sportive e alle polisportive modenesi.

Uscito nel 2021, il bando aveva accolto 28 domande di contributo per progetti di risparmio ed efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche e riconversione funzionale degli impianti. I fondi erogati in totale, per tutti i progetti in graduatoria, ammontano a 1 milione 155 mila euro finanziati con contributi della Fondazione di Modena integrati con risorse proprie dell’amministrazione comunale.

Gli altri 22 progetti che hanno ottenuto il finanziamento attraverso il bando sono stati presentati da Polivalente 87 e Gino Pini, Polisportiva Virtus Modena, Polisportiva San Donnino, Polisportiva Cognentese, Bocciofila modenese, Polisportiva Sacca, Polisportiva Madonnina, Polisportiva Gino Nasi, Società sportiva Young Boys, Polisportiva Forese Nord, Polisportiva San Faustino, Polisportiva Modena est, Circolo Sirenella, Circolo ricreativo Usl 16, associazione Equiriders, Polisportiva Saliceta, Polisportiva Baggiovara, Polivalente Torrazzi, Polisportiva 4 Ville, Polisportiva Villa d’oro, Aeroclub di Modena, associazione Union 81.