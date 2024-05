Open Day alle scuole dell’infanzia di Maranello: martedì 28 maggio dalle 17 alle 19 è in programma un pomeriggio per genitori e famiglie per avere informazioni sulle modalità di accoglienza dei bambini e sulla vita quotidiana alla scuola dell’infanzia.

Una giornata di apertura a tutti i futuri iscritti, genitori e bambini, che si propone di avviare una prima conoscenza reciproca della scuola dell’infanzia a Maranello. Le famiglie che provengono dai servizi 0-3 anni troveranno ad accoglierle anche le educatrici, a sostegno di una passaggio tra due realtà diverse ma in continuità. Tutte le scuole dell’infanzia saranno aperte per la visita degli spazi esterni, e alle ore 17 in tutte è prevista una lettura animata (in caso di maltempo l’open day si terrà all’interno delle scuole). Le scuole coinvolte sono Sorelle Agazzi, Cassiani, Bertacchini-Borghi, Jacopo Da Gorzano, Obici.