Continua l’azione del Comune di Vignola per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre. Come già negli anni passati, l’Amministrazione comunale in collaborazione con il Ceas, il Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità della Valle del Panaro, ha organizzato una campagna di informazione e distribuzione di prodotto larvicida ai cittadini. Quest’anno, agli ormai tradizionali punti informativi organizzati presso la sede municipale, anche grazie al coinvolgimento dei volontari civici, si aggiungono due appuntamenti nei quartieri di Bettolino e Brodano.

Si comincia venerdì 24 maggio, quando saranno allestiti un infopoint e un laboratorio indirizzato ai più piccoli, presso il parco di via Venturina a Bettolino. Si proseguirà venerdì 31 maggio con un’iniziativa analoga ma ospitata presso il parco di piazza Maestri del lavoro a Brodano.

Questo, infine, il calendario degli appuntamenti presso il portico del Municipio dove un addetto del Centro Agricoltura e Ambiente distribuirà ai cittadini il prodotto antilarvale e fornirà informazioni utili per la lotta alla diffusione della zanzara tigre: la mattina di lunedì 3 giugno e di lunedì 10 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio di lunedì 17 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.