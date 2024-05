Con determinazione Dirigenziale n. 229/2024 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per le domande d’iscrizione al nido d’infanzia raccolte in aprile 2024. Lunedì 3 giugno 2024 le graduatorie diventeranno definitive e, solo da tale giorno, alle famiglie dei bambini che avranno ottenuto posto al nido verrà inviata la comunicazione di ammissione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda.

Le famiglie saranno tenute ad accettare o rinunciare in forma scritta al posto nido entro la data comunicata nella lettera dall’Amministrazione. Nel caso in cui la famiglia rinunci al posto oppure non abbia fornito alcuna risposta (e sia impossibile contattarla entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) il bambino sarà considerato ritirato d’ufficio e il Servizio Istruzione procederà allo scorrimento della graduatoria e all’accoglimento di un altro bambino.