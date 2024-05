La Città metropolitana ha aderito a Sustenia Srl, società a capitale totalmente pubblico, costituita il 12 dicembre 2007 come società in house, per fornire servizi tecnici professionali e qualificati rivolti alla gestione sostenibile del territorio, alla tutela della salute pubblica e alla conservazione della natura. La delibera con cui la Città metropolitana acquisisce l’8,9765% (3.133,45 euro) del capitale sociale attualmente fissato in 34.907 euro, è stata votata a unanimità del Consiglio metropolitano nella seduta di mercoledì 29 maggio 2024.

Attualmente la compagine sociale è formata da 10 Comuni: Anzola dell’Emilia, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, ricompresi nella pianura bolognese.

L’attività svolta da Sustenia è di interesse pubblico e riconducibile a finalità istituzionali dell’Ente. Tramite la nuova società la Città metropolitana provvederà, ad esempio, a svolgere manutenzioni a piste ciclabili e alla Ciclovia del Sole, da realizzare in maniera diversa da quella delle strade e funzionali alla natura turistica. E ancora, tramite Sustenia l’Ente potrà progettare e gestire interventi di riqualificazione ambientale e tutela della biodiversità e svolgerà appieno il ruolo interistituzionale nel governo del territorio in conformità ai Piani strategici metropolitani e alle linee di mandato.

L’ingresso della Città metropolitana consentirà l’incremento del fatturato della società per il triennio 2024-2026, assicurato dagli affidamenti in house providing disposti dal Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie, in coerenza con gli importi indicati nel business plan 2024-2026. La delibera sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di competenza per l’espressione di parere e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.

L’Amministrazione metropolitana ha ringraziato in Aula i tecnici che hanno lavorato a questa importante acquisizione.