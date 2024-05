Il prof. Pietro Andreone, Direttore della Medicina Interna Metabolica dell’Ospedale Civile di Baggiovara e docente UNIMORE, è stato eletto Presidente per il 2024-2025 della Federazione Liver-Pool che ha sede a Roma e che riunisce le Associazioni dei Pazienti affetti da malattie del fegato e di quelli trapiantati di fegato. La nomina è avvenuta nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo il 20 maggio 2024

Il principale obiettivo della Federazione è di offrire i necessari supporti affinché tutti i pazienti con epatopatia, presenti nel territorio italiano, possano avere un percorso diagnostico e terapeutico sovrapponibile evitando differenze nella erogazione delle prestazioni diagnostiche e nella offerta delle cure.

“Le cure per i pazienti con epatopatie hanno avuto negli ultimi anni un grande impulso sotto il profilo dei trattamenti farmacologici in quanto si sono resi disponibili nuove molecole per il trattamento dell’epatite C, dell’epatite B, dell’epatite delta e della colangite biliare primitiva – ricorda il prof. Andreone – Nei prossimi anni saranno disponibili nuovi farmaci, molti dei quali sono in sperimentazione presso l’Ospedale di Baggiovara, che renderanno ancora più ampia la disponibilità di cura anche per altre malattie di fegato quali la malattia da alcol, il fegato grasso e anche alcune malattie rare che finora avevano come soluzione finale solo il trapianto di fegato”.

La Medicina Interna Metabolica è un punto di riferimento nazionale e internazionale per le nuove terapie destinate ai pazienti epatopatici. Negli ultimi 5 anni sono state portate a termine diversi protocolli sperimentali per la cura dell’epatite B, dell’epatite delta, della colangite biliare primitiva e della steatoepatite non alcolica e ben 57 pazienti hanno potuto accedere a nuove terapie con l’obiettivo di guarire ovvero stabilizzare la malattia.

Il prof. Pietro Andreone è stato designato all’unanimità dal Consiglio Direttivo della LIVERPOOL a ricoprire il ruolo di Presidente sia per la grande esperienza clinica accumulata in oltre 40 anni di attività presso le Aziende Ospedaliero – Universitarie di Bologna e di Modena, ma anche per quella che ha portato allo sviluppo di farmaci che hanno sostanzialmente modificato la storia naturale di diverse malattie di fegato.