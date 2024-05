Domenica 2 giugno è in programma la Granfondo Dieci Colli Arrow speciale “Yellow Edition”, organizzata dal Circolo Giuseppe Dozza ASD, classica del ciclismo bolognese con partenza alle 7.30 dai Giardini Margherita.

Il settore Mobilità del Comune, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, ha emanato un’ordinanza che regola la circolazione nella fascia oraria dalle 7.15 alle 12.30 di domenica 2 giugno.

In particolare:

Dalle 7.15 alle 8.15

Divieto al transito veicolare (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti alla organizzazione), in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti strade:

Giardini Margherita, viale Giovanni Gozzadini, via Augusto Murri, via Toscana, via del Dazio, rotonda Principessa Mafalda di Savoia, viale Jsemaria Escrivà, rotonda Orsola Mezzini, viale Lungosavena, rotonda Grazia Verenin, via Altura.

Dalle 10 alle 12.30

Divieto al transito veicolare (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti alla organizzazione), in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti strade:

via di Sabbiuno, via dei Colli, via delle Lastre, via Gaibara, via di Monte Donato, via

Siepelunga, via Santa Barbara, via dei Sabbioni, giardini Margherita.

Inoltre, dalle 10 alle 12,30

via Siepelunga senso unico di marcia da via Monte Donato a via Santa Barbara

senso unico di marcia da via Monte Donato a via Santa Barbara via di Monte Donato senso unico di marcia veicolare da via Santa Liberata a via Siepelunga

senso unico di marcia veicolare da via Santa Liberata a via Siepelunga via Siepelunga , senso di marcia da via Murri a via Molinelli, obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Molinelli eccetto residenti di via Santa Margherita al Colle

, senso di marcia da via Murri a via Molinelli, obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Molinelli eccetto residenti di via Santa Margherita al Colle via Santa Barbara senso unico di marcia da via Siepelunga a via Sabbioni

senso unico di marcia da via Siepelunga a via Sabbioni via Santa Barbara divieto di fermata ambo i lati

divieto di fermata ambo i lati via Sabbioni senso unico di marcia da via Santa Barbara a via Castiglione

senso unico di marcia da via Santa Barbara a via Castiglione via Sabbioni divieto di fermata ambo i lati

divieto di fermata ambo i lati via Gaibara obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Santa Liberata

obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Santa Liberata via Cavaioni fermarsi e dare la precedenza all’incrocio con via di Sabbiuno

fermarsi e dare la precedenza all’incrocio con via di Sabbiuno via di Monte Donato senso unico di marcia da via Gaibara a via Santa Liberata

senso unico di marcia da via Gaibara a via Santa Liberata via Molinelli obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Santa Barbara eccetto residenti di via Santa Margherita al Colle

obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Santa Barbara eccetto residenti di via Santa Margherita al Colle via Letizia obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via dei Sabbioni

obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via dei Sabbioni via Concato obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via dei Sabbioni

obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via dei Sabbioni ingresso Giardini Margherita, viale Giurini/viale Gamberini, divieto di accesso eccetto velocipedi

Dalle 18 del giorno 1 giugno alle 16 giorno 2 giugno

Su viale Cristiani viale Gamberini, viale Drusiani, viale Giurini, divieto di sosta con rimozione forzata