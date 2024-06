Nel pomeriggio di ieri, sabato 1° giugno, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via del Gonzaga per una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un tentativo di furto su un furgone in sosta.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti riuscivano a fermare i due presunti autori del tentativo di furto, un 29enne e 21enne, entrambi italiani, di cui il primo con numerosissimi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Da una prima ricostruzione dei fatti, possibile grazie alle testimonianze di alcuni testimoni, i due, dopo essersi fermati con la propria vettura di fianco al furgone in sosta, si avvicinavano allo stesso e, dopo aver guardato all’interno, tentavano di forzare la maniglia del veicolo ma venivano beccati in quel momento dal proprietario del furgone che subito allertava il 113.

Condotti presso i locali della Questura e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso.