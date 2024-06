Questa mattina intorno alle 10:00, sulla Panaria a Villavara di Bomporto, si è verificato un incidente stradale in cui un’auto ha sbandato, ha urtato contro un manufatto in cemento e si è ribaltata. Il ragazzo alla guida è stato liberato dai vigili del fuoco di Modena, da personale 118 e automedica, e subito preso in carico dai sanitari e condotto all’ospedale di Modena. Sul posto Polizia locale e Carabinieri per rilievi e la gestione della viabilità.