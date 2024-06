La cerimonia per commemorare i 210 anni di vita della Benemerita, si svolgerà a Reggio Emilia in una delle piazze simbolo e più belle della nostra città: Piazza San Prospero, a significare l’importanza del valore di prossimità che i carabinieri reggiani intendono garantire ai cittadini. Una ricorrenza speciale poiché dopo la tragica alluvione dello scorso anno, che ha imposto momenti di sofferenza e lutto, anche i Carabinieri dell’Emilia-Romagna per solidarietà alle popolazioni colpite annullarono ogni forma celebrativa.

A Reggio Emilia i Carabinieri tornano a celebrare la ricorrenza insieme ai cittadini, in uno dei luoghi simbolo e più belli del capoluogo reggiano. Sarà una cerimonia militare, fortemente sentita, che vedrà la partecipazione delle principali Autorità civili e militari di Reggio Emilia e provincia, di rappresentanze di militari in forza ai vari Reparti della Provincia, dei rispettivi familiari, del personale dell’Arma in congedo, dei cittadini e di numerosi studenti.

Nella piazza sarà schierata una compagnia di formazione, costituita da un plotone in Grande Uniforme Speciale di Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso le stazioni carabinieri del Comando Provinciale, un plotone costituito da una rappresentanze di comandanti di stazione, di nucleo forestali e di sottufficiali della provincia di Reggio Emilia e un plotone misto formato da carabinieri generalmente impiegati nel controllo del territorio, Carabinieri Sciatori, Carabinieri in uniforme di ordine pubblico nonché carabinieri forestali in uniforme operativa. Presente anche il gonfalone dell’Istituto Nazionale Nastro Azzurro e le associazioni combattentistiche d’arma nonché il gonfalone della città di Reggio Emilia decorato di medaglia d’oro al valor militare. Nella piazza anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo accanto ai componenti dell’organico del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo Monti Peri Morulo, che accompagneranno la cerimonia suonando i vari brani. Dopo la resa degli onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Andrea Milani, si darà ai messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi. Quindi l’intervento del Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Milani, al quale spetterà, come ogni anno, il compito di tracciare l’attività istituzionale svolta dall’Arma, al termine del quale seguiranno le consegne delle attestazioni di merito per alcuni dei risultati operativi ritenuti più significatici conseguiti dai militari dell’Arma nel corso dell’anno. Nel corso della cerimonia è prevista anche la tradizionale consegna delle Borse di studio, concesse dalla Fondazione Manodori ai figli di appartenenti all’Arma dei carabinieri i cui genitori prestino servizio nell’ambito del territorio del Comando provinciale di Reggio Emilia o ad orfani di appartenenti all’Arma dei Carabinieri che abbiano avuto l’ultima sede di servizio nello stesso territorio, che si sono maggiormente distinti nelle discipline scolastiche. La cerimonia terminerà quindi con la lettura della Preghiera del Carabiniere ad opera di un militare del Comando Provinciale di Reggio Emilia.