Telemedicina, social business, territorio, salute e progettazione: premiati i vincitori dell’edizione 2024 di Coopstartup Change Makers

Otterranno contributi per complessivi 50 mila euro per far nascere la startup cooperativa. Sono stati 90 i partecipanti e 21 i progetti presentati durante il percorso di sviluppo progettuale. La presidente Ghedini: Queste idee sono testimonianza di come la forma cooperativa sia in grado di rispondere alle sfide della contemporaneità