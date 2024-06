Il corpo bandistico “La Beneficenza” di Sassuolo in trasferta musicale in Croazia, dal 14 al 16 giugno, per due concerti di cui uno assieme ad una banda locale. Il gruppo sarà formato da oltre 50 bandisti e diversi accompagnatori al seguito. Per la banda sassolese è motivo di orgoglio e soddisfazione esibirsi anche all’estero, come già successo negli anni in varie città e capitali europee tra cui Parigi, Barcellona, Vienna, Praga, Salisburgo, Monaco di Baviera.